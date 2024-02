Giulia Salemi rivela la beauty routine: «Dedico più di un'ora al giorno alla cura di me stessa. Vi svelo i miei trattamenti»

di Alessia Di Fiore

L'influencer e conduttrice Giulia Salemi ha rivelato di tenerci moltissimo alla cura della sua pelle e del suo corpo, tanto da dedicarci più di un'ora al giorno.

In fatto di skin care lei è un'esperta, i prodotti più virali e in voga del momento lei li ha provati: dalle chin mask, che l'influencer afferma su Vanity Fair possano servire per il doppio mento, ai tool, come il gua-sha, che ha ammesso di stendere sul viso mentre guarda le serie tv, così da ottimizzare i tempi.

La beauty routine di Giulia Salemi

La sua beauty routine è molto articolata e ci tiene a non rinunciare a nessuno dei suoi step, anche in vista di un'evento importante o di un'appuntamento.

Giulia Salemi spiega: «Piuttosto arrivo tardi agli appuntamenti ma non salto nessun passaggio beauty. Così anche la sera: posso rincasare anche molto tardi ma non vado a letto se non ho fatto la doppia detersione», afferma.

Poi, le è stato chiesto di spiegare i passaggi della sua skin care, così da poterle rubare qualche consiglio: «Al mattino sciacquo subito il viso con l'acqua fredda per decongestionare, poi applico i patch sotto gli occhi (li adoro perché sgonfiano tantissimo), quindi faccio colazione.

La Salemi lascia tutti di stucco ammettendo che il suo moemento skin care preferito è quello che arriva alla sera: «Adoro struccarmi, è il mio momento beauty preferito. Utilizzo un burro struccante a cui faccio seguire un detergente schiumogeno per purificare la pelle. Dopodiché applico cosmetici con niacinamide e retinolo ad hoc per la sera. Stendo anche moltissimo contorno occhi perché la pelle in questa zona è molto sottile, last but not least una maschera labbra».

Per lei prendersi cura del suo aspetto è importante in quanto la fa sentire bene con se stessa. Per Giulia dunque, la sua beauty routine è una sorta di terapia finalizzata a un benessere interiore, non solo esteriore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Febbraio 2024, 19:37

