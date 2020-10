Giulia De Lellis e il tradimento ad Andrea Damante: «La mia testa non arriva al marcio degli altri»

Giulia De Lellis torna a parlare del suo storico ex Andrea Damante, conosciuto sotto i rilfettori di "Uomini e donne". Giulia De Lellis infatti si è recentemente fidanzata con Carlo Gusalli Beretta, erede della figlia di industriali, e Andrea ha spiegato il modo in cui i due si sono conosciuti.

Giulia e Carlo infatti si sarebbero incontrati la scorsa estate in una vacanza fra amici, quando lei era ancora fidanzata con Andrea Damante. L’ex tronista ha fatto sapere che aveva già notato sguardi fra di loro, facendo quindi aleggiare l’idea che Giulia l’abbia in qualche modo tradita.

Un cruccio che però la De Lellis ha risolto con un intervento su Instagram: “Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave… - ha fatto sapere sul social - poi se fa comodo raccontarlo per ridere ok, ma fino ad un certo punto. Portate pazienza ma la mia testa non arriva al marcio dove arrivano altri”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 21:17

