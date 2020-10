Oroscopo del weekend di Paolo Fox: torna l'amore per l'Acquario e la Bilancia, Scorpione in crisi

L'oroscopo del weekend, come ogni settimana, è dato da Paolo Fox che analizza la situazione astrale per tutti i segni zodiacali. Amore, fortuna e lavoro, ecco come saranno nel dettaglio le giornate di sabato e domenica per i vari elementi dello zodiaco.

Leggi anche > Paolo Fox, il re dell'oroscopo ricoverato all'ospedale per colica renale: «Grazie a tutti»

ARIETE. Recupero sul piano sentimentale. Non dovrete preoccuparvi troppo dell'amore e cercate di essere più cauti sul lavoro.

TORO. Non sottovalutate i sentimenti, cercate di non escludere nuove conoscenze. Sul lavoro la situazione sarà interessante, alcuno potrà fare delle scelte decisive.

GEMELLI. Dovrete programmare per bene le cose che volete fare. Nel fine settimana il cielo sarà appassionato. Sul lavoro potrebbero arrivare belle soddisfazioni.

CANCRO. Torna una maggiore serenità. Vivrete una situazione più stabile in amore. Sul lavoro vi aspetta un periodo vantaggioso ma fate attenzione ai nuovi contatti.

LEONE. State attraversando un piccolo momento di tensione sentimentale. Evitate ogni tipo di scontro. Attenzione sul lavoro, potrete fare delle gaffe.

VERGINE. State attraversando dei contrasti sentimentali, ma da sabato torna la voglia di amare con la luna favorevole. Cercate di non sottovalutare i vostri antagonisti sul lavoro.

BILANCIA. Momento decisivo per i cambiamenti. Sono giornate favorevoli per chi deve fare delle scelte anche sul piano sentimentale. Si possono iniziare a portare avanti dei nuovi progetti.

SCORPIONE. Vi sentite confusi sul piano professionale. Da domani la luna è opposta, quindi cercate di essere cauti e di non strafare sul lavoro.

SAGITTARIO. La tensione nervosa aumenta sul lavoro. Nel weekend Mercurio e Venere sono favorevoli insieme a Marte.

CAPRICORNO. Ci vuole cautela in amore, cercate di evitare le polemiche e parlate con cautela. Avrete più energia, ma non esagerate sul lavoro.

ACQUARIO. Weekend positivo per l'amore, Venere torna favorevole e con lei la voglia di amare. Progetti favorevoli sul lavoro, alcuni saranno chiamati a fare delle scelte importanti.

PESCI. State vivendo un periodo di tranquillità. Cercate di curare meglio le questioni di carattere finanziario. Opportunità in arrivo sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA