Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel suo piccolo è una sopresa. Per il mondo dei social network è una curiosità di non poco conto. Per l'Instagram italiano è una piccola rivoluzione.dei follower del Social Network del momento. Il tutto senza cheappaia in televisione così spesso come Diletta Leotta, che addirittura conduce due trasmissioni televisive.La differenza è ovviamente minima, 3 milioni e trecentomila follower per una, e tre milioni e duecentomila per l'altra. Ma a colpire è la diversa esposizione delle due sui media tradizionali e soprattutto la notorietà differenti tra le due bellissime ragazze., infatti, è molto ambita da giornali e televisioni, conosciuta da tutti i tifosi italiani di calcio e da tempo sui rotocalchi italiani., che ha partecipato comunque al Grande Fratello Vip 2017, è sicuramente meno nota al grande pubblico e meno esposta sui media tradizionali. Evidentemente, è riuscita a costruirsi un consenso e un seguito online che è frutto del suo modo di raccontarsi sui social, riuscendo anche a costruire un dialogo su Instagram con una vera e proprio community che è stata in grado di portare avanti nel tempo