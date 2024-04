Giulia De Lellis, malore per il papà dell'influencer: «Che spavento, mi ha destabilizzata»

di Cristina Siciliano

Sono stati giorni difficili per Giulia De Lellis che, nonostante sia molto attiva sui social, ha deciso di prendersi una piccola pausa di qualche giorno. «Mio padre è stato poco bene e di conseguenza io sono sparita dai social». Con queste parole l'influencer ha spiegato attraverso le sue Instagram stories, il motivo del suo silenzio. Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi follower di aver temuto per la salute di suo padre. Una grande paura per l'influencer che, riferendosi alle situazioni appena vissute, ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuta in questo periodo.

L'assenza dai social

«Sono stata molto assente sui social ma per una buona causa - ha sottolineato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -.

«Sono stati giorni per niente piacevoli e semplici - ha concluso l'influencer -. Negli ultimi mesi la vita non è stata molto gentile con me. C'è stato un periodo in cui ero molto scarica a livello di energia ed ho preferito rimettere insieme i pezzi perchè vi giuro che è successo di tutto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA