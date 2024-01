Giulia De Lellis compie 28 anni: «Il 15 gennaio è il giorno più triste dell’anno. Ecco perché»

di Cristina Siciliano

Giulia De Lellis compie 28 anni e del suo party ancora non ci sono notizie. Probabilmente l'influencer festeggerà questa sera il suo compleanno in compagnia dei suoi affetti più cari. «28 non so come». Sono queste le parole che Giulia De Lellis ha scritto a corredo di alcune foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno shooting fotografico da urlo con una mega torta pink e 28 candeline. Poco dopo Giulia ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che mostra il momento mentre spegne le candeline sulla torta.

Giulia De Lellis su Instagram

Giulia De Lellis collabora con brand beauty, lancia collezioni con i più famosi marchi in circolazione e conduce programmi televisivi. Insomma, ad un passo dai 30 l'influencer è una donna realizzata. Come è noto a tutti i suoi fan lei ama festeggiare i suoi grande giorno.

Dopo qualche minuto, l'influencer ha pubblicato uno screen che spiega il motivo per il quale oggi, 15 gennaio, è il giorno più triste dell'anno. «La data è identificata come il punto culminante della tristezza - si legge dallo screen Instagram -. E si basa su vari fattori come la fine della festività, le temperature basse e le brevi ore di luce, che contribuiscono al senso di deperimento invernale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 19:00

