Giulia De Lellis, mal di schiena e dolori: «Ecco perché sto facendo fisioterapia»

di Cristina Siciliano

Dalla cattiva postura alle patologie della colonna vertebrale: le cause della cervicale possono essere diverse. E lo sa bene Giulia De Lellis che nelle ultime ore ha raccontato, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, di frequentare un corso di fisioterapia. Il motivo? Sono tanti i dolori dei quali parlato l'influencer. In particolare Giulia De Lellis ha sottolineato che i dolori legati al mal di schiena non gli permettono di eseguire bene alcuni movimenti. E per questo motivo ha scelto di impegnarsi e allenarsi durante il corso, proprio per stare meglio con il suo corpo ed evitare problemi gravi.

Giulia De Lellis su Instagram

«Ragazzi questa mattina sono andata a fare un corso di fisioterapia e mi sento proprio una vecchietta - ha sottolineato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha concluso: «Mi sono accorta che fisicamente non riesco più a fare nulla, ho sempre trascurato questo aspetto e ora ne pago tutte le conseguenze».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 11:27

