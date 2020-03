Giulia De Lellis e Andrea Damante, prime parole sul riavvicinamento: «Bellissimo uomo, gli mando un grande bacio»

Dopo l’ormai certa fine della sua relazione col pilota Andrea Iannone, si è subito parlato di un suo ritorno di fiamma di Giulia De Lellis col suo storico ex fidanzato, Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori del programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi.

Leggi anche > Coronavirus manda ko Playboy: non sarà più nelle edicole Usa



Giulia, costretta come gli altri fra le quattro mura di casa per via del coronavirus, si dedica alle dirette Instagram, sottoponendosi alle domande dei suoi ammiratori. Vista la curiosità riguardo della sua vita sentimentale, gli interrogativi su un ritorno con Damante sono stati diversi.



Giulia allora si è trovata costretta a dare qualche indizio: “In molti continuate a farmi questa domanda. È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima. Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sempre lì ad inciuciare, a volere sapere le cose. State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi…”.



La De Lellis ha poi anche risposto indirettamente al suo ex Iannone. In collegamento con Max Biaggi aveva detto di lei: “Non so dove sia, starà scrivendo un altro libro”. L'influencer ha risposto: “Al momento nessun secondo libro, mi sto dedicando ad un progetto più grande che mi sta rubando tanto tempo. A volte però penso di scriverne un secondo”.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA