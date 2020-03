Andrea Iannone e l'addio a Giulia De Lellis: «Sta scrivendo un libro, non so dov'è»

E alla fine anche Andrea Iannone conferma al rottura con la fidanzata influencer Giulia De Lellis. Da tempo si parla di crisi fra i due e ora anche il pilota ha confermato le indiscrezioni in una video chiamata col collega Max Biaggi.

I due stavano parlando del mondo delle due ruote, ma molti internauti erano interessati alla sua vita privata (che custodisce gelosamente), allora alla fine ha chiosato: “E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”.

Giulia infatti avrebbe abbandonato la casa in Svizzera in cui viveva con lui per tornare ad abitare vicino ai genitori e ultimamente, durante una diretta Instagram, ha accennato all’argomento: “Sono tre settimane che non parlo – ha fatto sapere - comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole.



Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì ma in realtà proprio non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”.

