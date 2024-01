Giorgia Soleri, il vestito per il compleanno "vedo-non-vedo" comprato in un sexy shop: «Merita un post»

di Redazione web

Giorgia Soleri, superata la rottura con Damiano David, sta vivendo la sua "best life". È felice di tutti i risultati che sta ottenendo con il suo lavoro, è contenta del suo impegno per il sociale e di dare voce alle minoranze, è circondata da amici che le vogliono bene e che per lei sono come una seconda famiglia e, in più, come da lei spiegato più volte sui social, sta prendendo molto positivamente tutto ciò che la vita le offre. Giorgia, qualche giorno fa, ha compiuto 28 anni e ha organizzato una super festa di compleanno: per l'occasione ha indossato un vestito molto sexy che ha riscosso molto successo tra i fan.

L'outfit sexy di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, subito dopo la festa per il suo 28esimo compleanno, aveva pubblicato una carrellata di foto per mostrare ai suoi follower come avesse trascorso la serata insieme agli amici più cari. Già in quell'occasione, tutti si erano complimentati per gli abiti sfoggiati e per il fisico dell'attivista. L'influencer, poche ore fa, ha voluto rendere di nuovo omaggio a uno dei vestiti indossati alla festa: un abito lungo di pizzo che non lasciava nulla all'immaginazione. Sotto di esso, Giorgia indossava degli slip sempre di pizzo e dei copricapezzoli a forma di croce. La didascalia scelta per le foto della mise recita: «Questo outfit meritava un posto nel feed». Il post, effettivamente, ha riscosso moltissimo successo tra i fan, anche se, qualcuno ha avuto da ridire perché riteneva il vestito "troppo volgare e di poca classe".

Il vestito di Giorgia Soleri

I fan di Giorgia Soleri sono letteralmente impazziti per il suo vestito, tanto che, in moltissimi le hanno chiesto dove lo avesse comprato. L'attivista, senza tanti giri di parole, ha risposto: «In un sexy shop meraviglioso di Milano...

