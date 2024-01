Giorgia Soleri piena d'amore e gratitudine dopo le vacanze di Natale: «Mi sento rinata»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha compiuto 28 anni e ha pubblicato numerose storie sul proprio profilo Instagram e un post con una dedica a se stessa che è stata molto apprezzata dai fan. Nelle scorse ore, poi, l'influencer ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi follower che le hanno chiesto qualche curiosità in merito all'anno che ha vissuto e al suo stato d'animo in questo momento.

Le storie Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri mette spesso a disposizione dei propri follower il box delle domande perché, come da lei dichiarato più volte, ama confrontarsi con loro. L'influencer, ad esempio, ha risposto a una domanda sulle festività natalizie trascorse a Matera in compagnia della famiglia della sua migliore amica, Federica Fabrizio: «Feste piene di strabordante gratitudine». Poi, ha anche ricevuto i complimenti da qualcuno che le ha scritto: «Che bello leggere il tuo pensiero di compleanno. Ti trovo rinata, brava», quindi, lei ha confermato: «Mi sento proprio così: rinata. Grazie di cuore».

A chi, invece, le chiede come sia cominciato il 2024 dal punto di vista sentimentale, Soleri risponde: «Così, pieno d'amore», fotografando un gattino rosso che sta facendo le fusa sulle sue gambe.

Il 2023 di Giorgia Soleri

Infine, Giorgia Soleri ha risposto anche a chi le chiede come sia stato il suo 2023 e scrive semplicemente: «Inaspettato». L'influencer, infatti, ha vissuto un anno ricco di emozioni, a volte, contrastanti: dalla fine della lunga storia d'amore con Damiano David, passando per il trasloco nella nuova casa di Roma, dalla preoccupazione per il papà in ospedale, fino alle sue lotte per i diritti delle donne.

