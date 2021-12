Ginevra Pisani, l'ex professoressa dell'Eredità svela la relazione con Alessio Vassallo: «Innamorarsi a Palermo...»

E bacio fu. Dopo mesi di mistero Ginevra Pisani esce allo scoperto e rivela la sua relazione con Alessio Vassallo. L'ex professoressa dell'Eredità si lascia travolgere dal fascino della Sicilia e si concede uno scatto romantico con l'attore davanti alla Cattedrale di Palermo.

La foto di Alessio Vassallo

A pubblicare la foto ci pensa l'interprete di Notti in bianco, baci a colazione, che sul suo profilo social scrive una dolce dedica alla compagna. «Innamorarsi a Palermo… La mia città è piena di magia. Grazie per i tuoi sguardi, i tuoi baci e i sorrisi che ogni giorno mi regali». Parole che lasciano poco all'immaginazione e che mettono finalmente un punto sulla precedente relazione di Ginevra Pasini con l'ex fidanzato Paolo.

Il video di Ginevra Pasini

Nel frattempo l'ex tronista di Uomini e Donne, sempre molto discreta quando si tratta di condividere la sua vita privata, stavolta non si è trattenuta e dopo aver risposto con un ti amo al post del fidanzato, ha postato a sua volta un suo breve video con Alessio Vassallo, dal titolo "L'amore". Nella clip i due ragazzi si abbracciano, si baciano e sorridono sulle note di Perfect di Ed Sheeran.

Ginevra Pisani dopo L'Eredità

La notizia della relazione tra la showgirl e l'attore arriva subito dopo l'annuncio da parte della Pasini di voler lasciare L'Eredità per avviare una nuova collaborazione. «Da gennaio, infatti, sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de La concessione del telefono, capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile». Si tratta della stessa opera interpretata nel 2020 per la televisione da Alessio Vassallo nel ruolo di Pippo Genuardi, e non è da escludere che l'amore tra i due sia nato proprio tra le pagine di questo libro.

