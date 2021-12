Mariagrazia Cucinotta, tamponi self service a Natale: «Li farò a tutti io, sono bravissima»

Come fronteggiare la quarta ondata di Covid a pochi giorni da Natale? La Cucinotta ha la soluzione: «A Natale a casa mia faccio fare il tampone a tutti, anche ai vaccinati, glieli faccio io, ormai sono pratica» rivela la ballerina e attrice. Ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", Maria Grazia Cucinotta ha risposto alle domande sempre piuttosto pungenti dei due conduttori, ovvero Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'attrice ha rivelato di essersi attrezzata a dovere per fronteggiare le festività natalizie e sui tamponi self service ha rivelato: «Sono bravissima, non faccio piangere, bisogna solo essere delicati».

Gli speaker, quindi, le chiedono se è solita farli di frequente e l'attrice lascia intendere che in questi mesi ne ha fatti davvero tanti: «Considerando che compro confezioni da 20 e li ho finite diverse volte…».

Spazio anche all'amore e alle delusioni, che Cucinotta racconta di avers subito: «Nella vita e nell'amore accade di tutto, anche io purtroppo sono stata tradita, ma poi nella vita l'importante è andare avanti ed esser felice». L'amore con suo marito, sposato per ben due volte, ha attraversato momenti non sempre idilliaci, ma che ora si è rafforzato proprio in questo periodo di pandemia.

