Gigi D'Alessio e Denise Esposito, le foto della vacanza in barca col pancione in mostra

Gigi D'Alessio si lascia alle spalle il passato e si gode l'estate con la sua nuova compagna e futura mamma del suo quinto figlio, Denise Esposito. Il cantante e l'avvocatessa fanno ormai coppia da circa un anno e lei è un attesa del loro primo figlio al settimo mese di gravidanza.

I due questa estate sono stati paparazzati dal settimanale Gente a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana dove lei sfoggia un pancione bello grosso fasciato dal costume intero bianco. Non si sono risparmiati coccole ed effusioni felici e spensierati e sempre più innamorati. I due hanno 26 anni di differenza ma hanno deciso di bruciare le tappe e infatti hanno già scelto di mettere su famiglia.

Per Gigi quello in arrivo è il quinto figlio, dopo l'ultimo arrivato avuto dalla lunga unione con Anna Tatangelo. Proprio lei pare non abbia preso bene la notizia, Anna, sebbene impegnata in un'altra relazione, si sarebbe subito preoccupata della reazione di loro figlio di 11 anni.

