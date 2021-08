Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura choc: «Potrei morire per Covid»

«Da un anno mi sto provando a curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono al quaranta per cento della capacità», così esordisce Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, guarito dal Covid ma che ha ancora importanti strascichi della malattia. Terzi ha affermato di voler prendere una posizione in merito alla vaccinazione scagliandosi contro i no-vax.

Terzi ha ammesso in un video su Instagram di essere affetto da una malattia genetica tale che, se contraesse nuovamente il coronavirus, rischierebbe la vita. «Se io a causa di un No Vax prendessi il Covid di nuovo - prosegue - La mia possibilità di sopravvivenza sarebbe limitatissima, quindi tutte le polemiche che vengono fatte non hanno senso né ha senso chi va in giro ad odiare chi si vaccina. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare».

Il video ha ottenuto quasi 20 mila visualizzazioni e molti sono stati i messaggi di incoraggiamento e supporto, tra questi quello di Simona Ventura, la sua compagna, che ha commentato con un "Ti amo".

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 12:55

