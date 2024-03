Gianni Morandi in Norvegia con Anna: «Ci copriamo con maglie termiche ma la parte sotto...». Il commento divertente del cantante

di Redazione web

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono partiti all'avventura, più precisamente alla scoperta del profondo nord Europa per Pasqua: sono in Norvegia, di preciso a Tromso, una delle città europee da cui si vede meglio l'Aurora Boreale. Il cantante sta pubblicando numerose foto e post nel proprio profilo Instagram e, come usa fare solitamente, risponde anche a qualche commento dei suoi fan. Uno in particolare e che riguarda l'abbigliamento, ha attirato l'attenzione dei suoi follower. Ecco di che cosa si tratta.

Il commento di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha pubblicato una foto in cui si mostra sorridente, dietro a lui il paesaggio innevato e le abitazioni tipiche dei pescatori. Il cantante ha semplicemente scritto: «Norvegia».

La foto di Gianni e Anna

Oggi, Gianni Morandi e la moglie Anna Dan sono usciti per un'escursione in barca. La coppia, tutta bardata, si è poi lasciata scattare una foto e il cantante ha scritto: «Sempre più a nord».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA