Il gran caldo di quest'anno sta dando i suoi primi frutti. È proprio il caso di dirlo visto che stavolta non si è dovuto attendere fino a settembre per la vendemmia. Dall'Astigiano alla Sardegna i vignaioli di tutta Italai sono al lavoro per raccogliere la dolcissima uva di questa stagione, già eccezionalmente pronta da fine luglio.

Laura Efrikian: «Gianni Morandi? Pareva fosse già finito, è tornato più grande di prima»

Gianni Morandi in campagna a raccogliere l'uva: «Qui la vendemmia è già cominciata…»

Lo sa bene Gianni Morandi, alle prese con i vitigni nella sua tenuta di Montegiorgio (Fermo), nelle Marche, dove da diverse estati è ospite fisso in vacanza. Il cantante, sorridente come sempre, ha condiviso ieri una foto sui social mentre era impegnato nella raccolta dell'uva.

«Qui la vendemmia è già cominciata…» ha scritto l'artista, che a 77 anni e con il nuovo singolo di successo «La Ola» sta vivendo la sua seconda giovinezza, tra vita all'aria aperta, attività fisica e bagni di mare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA