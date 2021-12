GFVip, Valeria Marini e Giacomo Urtis in rotta: «Te lo ricordi solo se hai vantaggi!»

Al Grande Fratello Vip comincia a scricchiolare la sintonia del duo di reclusi formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. La coppia partecipa al reality condotto da Alfonso Signorini come unico concorrente, ma la showgirl comincia un po' a soffrire la situazione: «Noi siamo un concorrente unico - ha sottolineato - Te lo ricordi solo quando hai i tuoi vantaggi».

Giacomo Urtis e Valeria Marini durante le nomination al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Al Grande Fratello Vip Valeria Marini comincia a soffrire un po' la sua partecipazione in coppia con Giacomo Urtis, il chirurgo delle star. La showgirl ha già fatto capire in diretta che la situazione le va un po' stretta, ma è stata molto più chiara confidandosi con le coinquiline. In camera da letto infatti Valeria ha fatto sapere di vedere il collega poco collaborativo nel gioco, non riuscendo a fare gruppo come dovrebbero: «Noi siamo un concorrente unico – ha svelato - ma te lo ricordi solo quando hai i tuoi vantaggi».

Giacomo Urtis e Valeria Marini al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Giacomo Urtis è molto inserito nelle dinamiche della casa e ha buoni rapporti con la maggioranza dei coinquilini, con cui trascorre gran parte della giornata e in tutto questo Valeria vorrebbe che trovasse del tempo anche per lei: «Quando deve fare le cose - ha continuato - non coinvolge, devo fare sempre tutto io».

La showgirl si sente messa quindi in disparte e ritiene che il compagno con cui gareggia non stia condividendo l'esperienza come dovrebbe. Un problema che la Marini ha deciso di risolvere il prima possibile...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 21:40

