Gessica Notaro si sposa, matrimonio con Filippo Bologni. Tutti i dettagli delle nozze: dalla location ai 500 invitati

Gessica Notaro si sposa. La showgirl e attivista ha trovato la pace tra le braccia del campione di equitazione Filippo Bologni con cui coroneranno la loro storia d'amore il 18 settembre.

«Ci siamo conosciuti mettendo la firma sul muro della Federazione Italiana Sport Equestri in Fieracavalli ed oggi rimettiamo la stessa firma nella consapevolezza che fra pochi giorni saremo marito e moglie. Ancora non ci credo», ha scritto l'attivista sui social negli scorsi giorni.

Il matrimonio si celebrerà il 18 settembre. Ecco tutti i dettagli della cerimonia, tra location da sogno e invitati.

Il matrimonio di Gessica Notaro arriva per la showgirl dopo circa tre anni di relazione con il campione d'equitazione. I due, infatti, sono usciti allo scoperto nel 2020 e da allora pare si siano giurati amore eterno. Oggi, arriva su Chi la conferma del loro matrimonio e delle nozze da favola che andranno a vivere tra soli cinque giorni.

La location da sogno è quella di Venaria Reale. Il comune si trova in provincia di Torino, in Piemonte e la sua Reggia è uno dei posti più romantici della città. Si tratta di una struttura con 80 mila metri quadri di edificio monumentale e 60 ettari di Giardini, beni adiacenti al seicentesco Centro Storico di Venaria ed ai 3 mila ettari recintati del Parco La Mandria. In altre parole, un capolavoro di architettura e di paesaggio.

Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 è aperto al pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali.

Invitati e le prime parole

Gessica Notaro ha fatto trapelare il numero di invitati.

