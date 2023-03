Elena Santarelli, Gessica Notaro e Miriam Leone madrine della fondazione Puzzilli. Da Max Giusti a Del Brocco, da Brignano a Insegno per regalare un sorriso a chi lo ha perso

di Redazione web

Non è da tutti restituire alla vita il tanto ricevuto. E' quello che ha deciso di fare Daniele Puzzilli, uno dei dentisti più conosciuti e apprezzati d'Italia. L'occasione è stato il suo cinquantesimo compleanno dove invece di ricevere doni ha deciso lui di regalare sorrisi.

E così, venerdì sera alla Laterna di Fuksas a Roma, ha riunito stimati colleghi, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della comunicazione, "Ma soprattutto amici" per presentare la fondazione Puzzilli (www.fondazionepuzzilli.org) con la quale intende aiutare chi ha bisogno.

L'appello di solidarietà del dentista Daniele Puzzilli per aiutare i meno fortunati

E all'appello hanno risposto davvero in tanti, felici di fare la loro parte per aiutare le persone meno fortunate. Puzzilli, insieme ai figli Alessandro e Francesco, e alla sua compagna nel lavoro e nella vita Giorgia Alese, ha deciso di iniziare con tre diversi progetti in tre campi differenti. E ognuno è stato sposato da una madrina d'eccellenza. Così sul palco, dove a fare da mattatore c'era lo showman Max Giusti, si sono alternate Elena Santarelli, Gessica Notaro e con un collegamento video emozionante l'attrice Miriam Leone.

Elena Santarelli ha introdotto “Nave Italia. A gonfie vele contro il cancro 2023”, una terapia d'avventura che vede coinvolti 16 pazienti onco-ematologici che, insieme a 5 operatori sanitari, avranno la possibilità di compiere un viaggio di 5 giorni a bordo di un brigantino, un'imbarcazione di 61 metri. I pazienti faranno a tutti gli effetti parte dell'equipaggio, parteciperanno alle attività a fianco ai marinai e guidati da educatori e psicologi realizzeranno dei laboratori a tema previsti dallo staff di Nave Italia, integrati con laboratori proposti dall'equipe dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’intero costo del progetto è già stato sostenuto dalla Fondazione che ha realizzato così la sua prima missione di regalare un sorriso a chi lo ha perduto.

A Gessica Notaro il compito di raccontare il “Progetto Agata”, che prevede una raccolta fondi da veicolare, tramite il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Puzzilli, ad azioni di contrasto del fenomeno della violenza di genere, specialmente indirizzata alle donne vittime di violenza, con il conferimento di incarichi affidati ad investigatori privati professionisti, esperti della materia e, in quanto tali, capaci anche semplicemente con la loro presenza di rappresentare un forte dissuasore per i malintenzionati e di intervenire con il giusto tempismo, ovvero dopo i primi campanelli d’allarme, rappresentati dalle segnalazioni dei vicini, dei parenti o dalle denunce dell’interessata.

Miriam Leone, impegnata su un set, ha inviato un toccante videomessaggio spiegando quello che per la Fondazione è il sogno da realizzare: costruire pozzi d’acqua in Africa. L’attrice ha raccontato che durante un viaggio in Tanzania è rimasta molto colpita dal gravoso ruolo che le donne hanno, di dover provvedere all’acqua potabile. Infatti in quei Paesi spetta alle donne incamminarsi verso i pozzi per portare a casa l’acqua, sulla testa e sulla schiena, passando molte ore in fila e in cammino. Da qui la necessità di agire concretamente per assicurare a tutti un diritto umano fondamentale.

E come detto all'appello di Daniele Puzzilli e Giorgia Alese hanno risposto davvero in tanti. In primis Max Giusti con la moglie Benedetta Bellini. C'era l'attore Edoardo Leo accompagnato dal figlio, Enrico Brignano e la moglie Flora Canto, Pino Insegno, le attrici Anna Safroncik e Alessia Navarro, i personaggi televisivi Filippo Bisciglia e Pamela Camassa che si sono anche esibiti cantando per il pubblico, il coreografo Garrison Rochelle, la showgirl Samantha de Grenet e Cristina Buccino, la giornalista Monica Marangoni con il marito Cristiano Ceresani, il direttore di Leggo Davide Desario, l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, il conduttore Beppe Convertini, gli olimpionici Luigi Busà, Fabrizio Donato, Handy Diaz Hernandez, l'ex calciatore Marco Boriello, il chirurgo plastico Erik Geiger con la moglie Diletta Amodei, le pierre Giovanna Palombini con il marito Federico Girardi, Sonia Rondini e Sabrina Laganà, l'imprenditore sanitario Marco Miraglia, la dottoressa Sara Farnetti. Tutti invece di fare un regalo per il compleanno a Puzzilli hanno fatto la loro donazione alla fondazione.

