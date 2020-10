Gennaro Lillio è fidanzato con Madre Natura Ema Kovac, l'annuncio social: «Quando qualcosa è...»

Gennaro Lillio ed Ema Kovac hanno reso ufficiale la loro relazione. Gennario Lillio, ex protagonista del Grande Fratello e la fidanzata Ema Kovac, modella croata, che ha preso parte a “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate” come Madre Natura, hanno dato l’annuncio con un video sul social.

Gennaro Lillio infatti ha condiviso un video con alcuni momenti romantici della sua relazione con Ema Kovac, fra viaggi e baci, seguito dalla didascalia che ufficializza l’amore: “Non abbiamo mai esposto più di tanto la nostra storia – ha scritto Gennaro su Instagram - per non strumentalizzarla e per non darla in pasto a tutti. Quando qualcosa “è” non hai bisogno di metterlo in mostra. Emozioni ❤️ @kovac_ema”.

La voce su una loro relazione segreta, nata durante la lavorazione del reality itinerante di casa Rai, Pechino Express, circolava da tempo, nonostante le smentite dei diretti interessati.

