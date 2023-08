Francesco Totti e Noemi Bocchi, gita in barca con sorpresa: emozione per l'incontro in mare, cosa è successo

di Redazione Web

L'estate non è ancora finita e le vacanze dei vip continuano a suon di Instagram stories e post social. Ilary Blasi non si è fermata un secondo in queste settimane tra una vacanza in Brasile, un soggiorno a Cortina D'Ampezzo e qualche giorno di relax in Costa Smeralda e lo stesso si può dire del futuro ex marito Francesco Totti, volato prima in California con i figli e la compagna Noemi Bocchi seguito poi da una fuga d'amore con la sua compagna in Sudafrica. E proprio nelle ultime ore, Totti e Noemi a bordo di una barca ha avvistato una grossa balena. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Totti e Noemi, continua la fuga d'amore in Africa. Poi l'incontro inaspettato

Totti e Noemi Bocchi, fuga romantica in Madagascar tra petali di rose e champagne

Spesso si rincorre al binocolo e si punta al mare sentendosi davvero come il capitano Cook. Lo sanno bene Francesco Totti e Noemi Bocchi che mentre erano a bordo di una barca.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA