Totti e Noemi, continua la fuga d'amore in Africa. Poi l'incontro inaspettato

Continua la fuga d'amore in Africa tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, innamorati più che mai, sono felici e trascorrono le ore nella natura incontaminata del resort in cui si trovano a Madagascar.

Negli scorsi giorni, Noemi Bocchi aveva pubblicato un'immagine molto romantica con l'ex capitano della Roma, tra un tramonto e un'alba mozzafiato, la foto ritraeva petali di rosa e champagne.

Oggi, invece, i sue sono in giro in barca e un incontro inaspettato ha conquistato la 35enne romana.

La fuga romantica

Mentre Ilary Blasi si gode le vacanza in Puglia, a Otranto con i figli, Francesco Totti è in Sudafrica con Noemi Bocchi. Con la 35enne romana, l'ex capitano della Roma sta trascorrendo delle ore romantiche prima dell'udienza che lo vedrà coinvolto a settembre con l'ex moglie e conduttrice di Canale 5 per il divorzio e la separazione dei beni.

L'incontro inaspettato

Intanto, Francesco Totti e Noemi Bocchi nelle ultime ore erano in barca e hanno assistito ad uno spettacolo particolare.

Con lo stiker di una donna bionda che piange, Noemi Bocchi ha fatto intendere di essersi emozionata alla vista del mammifero marino.

