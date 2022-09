Francesco Totti, prima festa di compleanno senza Ilary: il bacio a Noemi davanti a tutti (anche ai figli)

Primo compleanno senza Ilary Blasi per Francesco Totti, che dopo vent'anni con l'amata moglie festeggia i suoi 46 anni lontano da lei, ma con al suo fianco la nuova compagna Noemi Bocchi. L'ex capitano della Roma ha spento le candeline in un ristorante poco fuori dalla Capitale, con i figli, gli amici di sempre e un volto nuovo, Noemi appunto: stando alla ricostruzione del quotidiano Il Messaggero, la cena è stata riservatissima, a base di pesce, e oltre alla nuova compagna c'erano anche Cristian e Chanel, i figli adolescenti di Totti e Ilary.

Totti, il bacio a Noemi davanti a tutti

Allo scoccare della mezzanotte (lunedì sera) Francesco ha spento le candeline e dato un bacio a Noemi, davanti a tutti gli invitati a sancire la sua nuova vita: uno stile diverso, senza fotografi né curiosi, a differenza di quando Ilary non disdegnava qualche paparazzo a immortalare il momento. Le foto resteranno stavolta chiuse in un cassetto, almeno fino a quando i due ormai ex coniugi non chiuderanno la questione matrimonio, con un accordo in tribunale o davanti agli avvocati.

Totti non è arrivato con il suo suv Lamborghini che avrebbe creato scompiglio, ma con un'altra auto, quasi in incognito, per non far accorgere nessuno della sua presenza. Presenti solo le persone che gli vogliono bene davvero, dagli amici Ezio e Giancarlo (Pantano) fino all'inseparabile Vito Scala, adesso dirigente della Roma. Sui social, di Cristian e Chanel i primi messaggi che ha ripostato nelle sue stories: «Auguri all'unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo», scrive lei scegliendo Come nelle favole di Vasco come musica di sottofondo. «Auguri vita, ti amo da morire», il messaggio del primogenito. Silenzio social, invece, per Ilary, così come Noemi ma in questo caso non si tratta di una novità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 09:04

