Francesco Totti, il messaggio commovente per quell'ultima foto: «Un giorno che non dimenticherò mai»

di Silvia Natella

Francesco Totti si lascia andare alla nostalgia e pubblica sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero molto significativa accompagnata da un messaggio commovente. Il pensiero va esattamente a quattro anni fa, al giorno in cui ha giocato l'ultima partita con la maglia della Roma e il famoso numero 10. Il 28 maggio 2017 l'ex capitano giallorosso diceva addio al calcio giocato.

Francesco Totti, il messaggio commovente per i 4 anni senza la Roma

Nel giorno del quarto anniversario lontano dal campo da gioco Francesco Totti ha condiviso uno scatto in bianco e nero che lo mostra di spalle con il numero 10 ben in vista e sullo sfondo il Colosseo, il simbolo della sua città. Il post ha riscosso molte reazioni tra i fan che come lui non dimenticheranno mai quel commiato all'Olimpico.

"Oggi per me è un giorno che non dimenticherò mai... come non dimenticherò mai i 25 anni passati insieme 28-05-2017", si legge sui canali social di Francesco Totti, nel quarto anniversario dalla sua ultima partita in Serie A. Accanto ci sono due emoticon a forma di cuore. Sono rigorosamente di due colori distinti: il giallo e il rosso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 17:04

