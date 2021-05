Allegri alla Juventus, l'annuncio su twitter con la cartina del Minnesota: ecco cosa significa

La Juventus si dà all'enigmistica per annunciare il nuovo allenatore: sui social del club è comparsa una immagine che rappresenterebbe la cartina dello Stato americano del Minnesota, che è anche il nome del cavallo che Massimiliano Allegri citò in una celebre conferenza stampa. «Una volta 40 anni fa volevo giocare su un cavallo chiamato Minnesota. Un mio amico mi disse: è più facile che tu alleni in Serie A piuttosto che vinca quel cavallo. Il cavallo ha vinto e anche io alleno in Serie A...».

Per l'ufficialità del ritorno del tecnico sulla panchina bianconera, dunque, è questione di pochissimo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA