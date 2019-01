Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui... l’unica arma è l’indifferenza". Lenticchio, al secolo, risponde così attraverso le storie di Instagram alle "accuse" della sua exDopo l’operazione subita al cervello da Francesco, Selvaggia infatti è tornata a parlare di lui e dei motivi che li hanno allontanati: "Il mio passato sentimentale racchiude una grande sofferenza, è il motivo per cui mi sono voluta dissociare il più possibile da lui. Ho subito bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà – ha spiegato in un’intervista a "Spy" - Mi maltrattava. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia. Ogni volta che intervenivano le forze dell’ordine, non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio. Avrei continuato così ma, le minacce subite in questi ultimi giorni mi hanno spinto a fare una volta per tutte chiarezza".Poi è tornata anche sul servizio de "Le Iene" che l’ha visto protagonista: "Più di una persona mi ha confermato che fosse a conoscenza di questo problema da più di un anno. Perché oscurare le date delle lastre messe sui social? Dubito che la scoperta sia avvenuta con l’incidente. Perché fare tutto ciò? Per passare da vittima!. Con le malattie non si gioca! Comunque sia, l’intervento è stato delicato ed in ogni caso andava affrontato".