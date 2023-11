Filippo Bisciglia al Grande Fratello? Lui replica così: «Esperienza bellissima che rifarei». Ma non è come sembra

di Marta Goggi

In questi giorni si è vociferato su una possibile entrata di Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, come concorrente del Grande Fratello. Erano in molti ad essere convinti che Bisciglia avrebbe acceso il fuoco del falò di confronto anche dentro la Casa, ma questo non avverrà.

La smentita

Filippo Bisciglia, infatti, in un video sui social ha smentito di essere tra i papabili concorrenti del Gf: «Non entrerò al Gf, però questa fake news è divertente. Quando le fake news sono divertenti, ci sta, movimentano un po' le cose. Mi sono divertito anche io a leggere questa cosa. Il Gf è stata per me un'esperienza bellissima che rifarei e che non rinnegerò mai. Al massimo potrei entrare e fischiare una canzone (il conduttore ha canticchiato la melodia della sigla di Temptation Island, ndr)».

