Fedez e lo scherzo a Chiara Ferragni, il risveglio è traumatico e lei lo manda a quel paese

Nuovo scherzo diai danni" della moglieIl risveglio dell'imprenditrice digitale è stato decisamente movimentato. Il cantante ha messo a tutto volume un video diventato virale durante l'emergenzae la quarantena. Per augurarle il buongiorno ha posizionato le casse accanto al letto e ha collegato un filmato ormai noto ai più in cui un uomo sul balcone urla «ce la faremo». La reazione di Chiara è stata immediata e determinata.Come abbiamo visto in altre occasioni, l'influencer è sempre molto schietta sui social e anche questa volta non ha esitato a mandare a quel paese il marito. Il tutto è stato documentato nei dettagli attraverso un video che ha postato su. Il risveglio è stato davvero traumatico e lo scherzo ha scatenato "l'ira funesta" di Chiara.Per ingannare il tempo in quarantena i Ferragnez si lanciano quotidianamente in una sorta diIn uno scherzo precedente Fedez aveva appoggiato vicino alla moglie dormiente una ciocca di capelli finti, molto simili a quelli dell'influencer. Con una macchinetta per rasare i capelli ha finto di tagliarli. Lei si è svegliata di soprassalto e vedendo la ciocca accanto a lei ha sbottato: «Ti stacco il caz***». L'esternazione colorita ha fatto il giro del web.