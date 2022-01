Federico fashion style, senza filtri a Verissimo: «Sophie è tutto, potrei essere anche povero»

A Verissimo, il lato più sensibile e nascosto di Federico Fashion style. Il parrucchiere dei Vip ha raccontato senza filtri l'amore per la figlia Sophie. «Potrei essere povero e vivere per strada ma avere il sorriso di mia figlia non ha prezzo» dice Federico in lacrime, dopo aver visto il video messaggio della figlia per lui.

«Nonostante sia uguale a me, spesso la gente cattiva si attacca all'estetica pensando che io sia omosessuale. In realtà vivo e sono felice con la mia compagna e non mi interessa di cosa pensano gli altri» dice Federico alla Toffanin, parlando delle difficoltè riscontrate a causa della popolarità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 18:31

