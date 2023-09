Federico Fashion Style, il nuovo profumo nella bufera per il nome. Ma lui gongola: «È già sold out»

di Redazione web

Un nome che ha creato polemica, ma che Federico Fashion Style difende con orgoglio. Stiamo parlando della denominazione del suo nuovo profumo 'Sqvirt', in uscita in preview mercoledì 20 settembre a Milano, all'evento che avrà come dress code 'Luci rosse'.

Non ha paura d'osare il parrucchiere originario di Anzio che è pronto a dividere le opinioni dei suoi fan e del pubblico che lo segue.

La scelta del nome

Federico Fashion Style ha difeso il suo profumo negli scorsi giorni così: «A proposito di SQVIRT…vedo che vi state un poco dividendo. C’è chi dice che l’idea è pazzesca e c’è chi dice che questo nome è una caduta di stile. Allora, siete voi che interpretate male, perché scritto così non significa quello che pensate voi, è diverso. È stato dato questo nome al profumo perché ricorda il profumo della pelle. All’interno ci sono anche dei feromoni che stimolano un po’ l’idea del piacere e quindi è un’interpretazione il nome SQVIRT. Ma tanto avete sempre da dire qualcosa. Poi però vi piace e va sold out. A quel punto che vi dovrei dire?».

L'evento di presentazione

Dopo le varie critiche, il parrucchiere ha scritto: «Mancano solo 5 gironi all’evento più atteso:l’attesissimo profumo SQVIRT, il profumo del piacere, che grazie all’ambra grigia e ai feromoni presenti nella sua miscela sprigiona un profumo davvero incredibile è assolutamente personale su ognuno di noi!», ha concluso emozionato su Instagram.

