Federica Pellegrini, l'albero di Natale insieme alla mamma: «Quest'anno serve tanto spirito natalizio»

di Marta Goggi

Federica Pellegrini ha addobbato l'albero di Natale, quest'anno con lei era presente un'ospite speciale, sua mamma, Cinzia. Dai social della famosa nuotatrice italiana i follower sono riusciti anche a cogliere qualche particolare sui preparativi e gli acquisti natalizi.

Sui social

Nel pomeriggio Federica Pellegrini, accompagnata da sua mamma ha fatto alcuni acquisti proprio per addobbare la casa. Nelle 'storie' di Instagram si vedeva mamma Cinzia sorridente mentre teneva il carrello della spesa con all'interno il grosso albero natalizio. Nel post della nuotatrice era poi presente l'abete con ancora le luci a metà, pronto per essere decorato, con accanto la Pellegrini e sua mamma. Nelle didascalia ha scritto: «Ci siamooooo. Quest’anno serve un albero graaaaandissimo e taaaaanto spirito natalizio», l'entusiasmo per il primo Natale in gravidanza è sicuramente percepibile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 20:19

