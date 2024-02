Federica Pellegrini ritorna a lavoro ma con lei c’è sempre la figlia Matilde

di Cristina Siciliano

Federica Pellegrini mostra con orgoglio sui social il nuovo capitolo della sua vita da mamma tutta da scoprire. La Divina ha dato alla luce la sua bambina, Matilde, il 3 gennaio 2024. Al suo fianco Matteo Giunta, compagno di vita dal 2018 e marito da agosto 2022 che nelle vesti di neo papà sembra cavarsela anche lui benissimo. Federica Pellegrini sa bene che la maternità è una plot twist di quelli che stravolgono, ribaltano, riscrivono. Ma la Divina non si ferma: sempre impegnata in nuovi progetti continua a condividere con i suoi follower spunti di riflessioni ed esprienze personali (lavorative e non). «Back to work (together) in Venice». Sono queste le parole che la Divina ha scritto a corredo del post Instagram.

Federica Pellegrini su Instagram

Federica Pellegrini ha condiviso una serie di foto attraverso un post Instagram con l'hashtag #MilanoCortina2026.

