Federica Pellegrini, il bikini esalta il pancino. Poi, la battuta: «Non galleggia»

di Redazione Web

Un'estate speciale e piena d'amore per Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice, in attesa di una bambina che nascerà a dicembre, è volata a Santorini con il marito Matteo Giunta e gli amici Fabio Scozzoli e Martina Carraro.

Fino a pochi giorni fa, la campionessa aveva trascorso le vacanze nella sua villa a Jesolo: tra allenamenti nella maxi piscina con il marito Matteo e grigliate in famiglia. Ma nelle ultime ore, Federica Pellegrini ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram con a corredo una didascalia dal tono ironico che invece dimostrano come la sua vacanza continui in Grecia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Federica Pellegrini in vacanza a Santorini, e spunta un'ospite speciale

Federica Pellegrini futura mamma, in piscina col pancione

«L’importante è la compagnia. E comunque abbiamo capito che a Matteo Giunta piace più la terraferma e Fabio Scozzoli non galleggia». Sono queste le parole che Federica Pellegrini ha scritto a corredo dell'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dal tono ironico l'ex nuotatrice ha voluto dimostrare ai suoi fan che lei sta bene e che sta vivendo il momento della gravidanza con la massima spensieratezza, gioia e tranquillità.

Nelle foto social è possibile notare Federica Pellegrini che indossa un bikini verde chiaro e mette in mostra il pancino che «cresce sempre di più», tant'è che sono stati proprio i fan a notare questo dettaglio.

Per ora gli sposini si godono le loro vacanze in attesa di conoscere la loro bambina che verrà alla luce nei primi mesi del 2024.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 16:09

