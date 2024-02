Federica Pellegrini, l'aiuto speciale con la piccola Matilde: «Il mio assistente»

di Redazione web

Federica Pellegrini è una mamma super impegnata con la sua bambina Matilde che, proprio qualche giorno fa, ha compiuto il primo mese di vita. La Divina, da quando ha avuto la sua prima figlia, non è più troppo attiva sui social perché si sta dedicando completamente alla piccolina di casa. Ovviamente, è aiutata anche dal marito Matteo Giunta e, poi, Federica ha degli assistenti davvero speciali.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha pubblicato una foto sulle proprie storie Instagram in cui mostra ai suoi fan cosa sta facendo in questo momento: cullando la sua piccola Matilde. L'ex nuotatrice, però, non è da sola perché con lei c'è uno dei suoi amici a quattro zampe. La Divina non specifica di chi si tratti ma scrive semplicemente: «Il mio assistente», aggiungendo l'emoticon di una donna che culla un bambino e alcuni cuoricini. Durante la gravidanza e anche dopo il parto, Federica ha sempre mostrato sui social come i suoi amati cagnolini le siano stati vicini e come facciano "la guardia" alla bambina.

Il pensiero sulle mamme di Matteo Giunta

Il 3 febbraio, la piccola Matilde ha compiuto un mese di vita e Federica Pellegrini le ha dedicato un post scrivendo: «Un mese di te». A commentare il dolce scatto, è arrivato Matteo Giunta che ha espresso un pensiero sulle mamme: «Grazie ad una mamma meravigliosa… P.S.: Complimenti a tutte le mamme, ho scoperto in questi mesi quanto sia difficile fare quello che fate.

