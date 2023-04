Fausto Brizzi e Silvia Salis, presto genitori: il dolce annuncio su Instagram. «Ti aspettiamo»

di Redazione Web

Si allarga la famiglia del regista Fausto Brizzi e la vicepresidente Coni, Silvia Salis che presto saranno genitori. La notizia è arrivata tramite social, con la fotografia di un'ecografia. «Ti aspettiamo», ha scritto Silvia, aggiungendo un cuoricino azzurro, piccolo indizio dell'arrivo di un maschietto.

Silvia è al quarto mese di gravidanza (come ha spiegato in una risposta ad un commento su Instagram) e diventerà mamma in estate. Per la dirigente sportiva sarà il primo figlio, mentre per il regista è il secondo. Brizzi infatti è anche il padre di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall'ex moglie Claudia Zannella.



