Elisa Di Francisca scatenata alla festa per i 40 anni: la campionessa di scherma mai vista così FOTO

Grande successo al The Roof by Qvinto di Roma per i primi 40 anni della campionessa di scherma Elisa Di Francisca. Oltre alla famiglia e agli amici storici, presenti per la degustazione del maestro pizzaiolo (e dj) Ivano Veccia e per festeggiare la campionessa di Jesi, tanti campioni come Massimiliano Rosolino e la coppia di schermidori Alice Volpi e Daniele Garozzo.

Inoltre, Silvia Salis e Fausto Brizzi, amici giornalisti come Giovanni Bruno di Sky, Laura Tangherlini di RAI News e Valerio Alessandro Cassetta, Stefano Pantano e i colleghi della Polizia di stato gruppo sportivo delle Fiamme Oro, il giovane attore Gaetano Marsico ed il maestro d'armi Renzo Musumeci Greco. Dress code della serata "Leather".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 20:51

