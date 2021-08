Fabrizio Corona, le dolci parole su Instagram per l'ex moglie Nina Moric. «Vorrei dirti solo grazie» IL POST

«Vorrei dirti solo grazie Nina»: inizia con queste parole la dedica dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che su Instagram ha postato delle foto insieme all'ex moglie, Nina Moric, omaggiandola con parole d'affetto e ringraziandola per avergli donato il figlio Carlos.

Leggi anche - Eva Henger ricoverata d'urgenza dopo un malore al centro commerciale: «Credevo di morire»

Dopo la tempesta c'è sempre il sereno. C'è serenità fra Fabrizio Corona e Nina Moric, come già si era percepito nei giorni scorsi dai social, dove Corona non ha risparmiato post e messaggi diretti alla modella. Attraverso alcune stories su Instagram ha ringraziato, ma al tempo stesso si è scusato: il suo messaggio non può di certo passare inosservato agli occhi della modella croata, che risponde subito con dolcezza.

«Grazie per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo», continua Corona nella dedica, sostenendo che tutto starebbe tornando al proprio posto «come in un puzzle». E continua ammettendo che hanno avuto la forza di perdonarsi l’un l’altro per il male che si sono fatti a vicenda. Per diverso tempo, infatti, Corona e Nina si sono attaccati duramente, utilizzando i social. Nonostante il loro vissuto sia «pieno di dolore e difficoltà», con il rispetto potrà essere «un bel domani».

«Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio - conclude - che merita una vita migliore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA