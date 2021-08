Tommaso Zorzi pronto a trasferirsi a Roma per il nuovo show, poi l'annuncio: «Vi deve tremare il cu*o». La prossima settimana il vincitore del Grande Fratello Vip si trasferirà nella Capitale per iniziare le registrazioni di Drag Race Italia in onda si Discovery + in autunno.

Il 2 settembre Tommaso Zorzi si trasferirà per un mese a Roma per iniziare le registrazioni di Drag Race Italia, reality show è uno spin-off del format statunitense RuPaul’s Drag Race, conosciuto in Italia anche con il titolo America’s Next Drag Queen.

Zorzi sarà uno dei tre giudici fissi insieme a Priscilla e Chiara Francini del nuovo reality show che andrà in onda su Discovery a novembre. Per ora quindi il suo futuro non è tra gli opinionisti di qualche reality, nè GFVip Party, lo show che lo ha consacrato dopo la vittoria del Grande Fratello Vip e che quest'anno verrà condotto dalla sorella Gaia e da Giulia Salemi.

Ma l'influencer in una delle sue storie su Instagram ci tiene a sottolineare che non sparirà dai radar e annuncia: «E comunque non finisce con Drag Race. Vi deve tremare il cu*o quest'anno».

