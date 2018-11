Fabrizio Corona e Asia Argento, dietro l'amore un contratto da 100mila euro e l'approdo all'Isola dei Famosi

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il travolgentecon fidanzamento e presentazione del figlio fraha lasciato un po’ tutti sorpresi. Dopo la pubblicazione del primo bacio Leggo.it ha riportato i dubbi di un paparazzo ed ex amico di Fabrizio secondo cui gli scatti erano palesemente posati , con la Argento che rideva di soppiatto, ma ora si comincia a ipotizzare che dietro al colpo di fulmine ci sia un. L’accordo prevederebbe 100mila euro di compenso, sarebbe stato ideato da Corona e proposto ad Asia e avrebbe delle tappe (foto raccontate dalle riviste paganti) già definite con l’approdo finale di Asia sull’Isola dei Famosi.A dare la notizia Alberto Dandolo con la rubrica “MilanoSpia” su Dagospia con un’attenta analisi si tutti i passaggi della prezzolata love story: “Furbizio Corona – si legge sulla rubrica - ha assunto una nuova dipendente:. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevedrebbe: Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv). Presentazione dei rispettivi figli e familiari: Corona presenta Carlos ad Asia.e poi il suocero Dario (il tutto in 3 step). L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou (intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby ). La crisi del rapporto: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia. La rottura definitiva: il dramma di AsiaAsia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca ( a suon di euro) perdono…”.