Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati. Lei si trasferisce alle Baleari con i figli

si sono lasciati. Le voci che coccolavano da tempo sulla loro relazione in crisi vengono confermate: la decisione è ufficiale e i due, dopo un lunga unione la nascita di due figli, Gabriele e Sebastian, hanno deciso di separarsi.Johanna, insegante di yoga, ha conosciuto Fabio a New York in un bar di Manhattan e davvero non immaginava il successo di cui godeva il suo futuro compagno in patria.Insieme dal 2011 hanno deciso di chiudere la storia, col trasferimento di Johanna. La Maggi infatti si traferirà, come fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip”, alle Baleari con i figli e Fabio, che condivide la scelta, farà avanti e indietro dall’Italia per incontrare Gabriele e Sebastian. Volo e la sua ex infatti, sembra che nonostante la separazione siano rimasti in ottimi rapporti.