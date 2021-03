Fabio Fulco papà a 50 anni, la foto del pancione della fidanzata Veronica Papa: «Sono dove ho sempre sognato di essere»

Fabio Fulco pubblica sul social la sua prima foto da futuro papà, assieme alla fidanzata Veronica Papa, incinta di sette mesi: “Sono dove ho sempre sognato di essere”.

FABIO FULCO E IL POST CON LA FIDANZATA VERONICA PAPA

Fabio Fulco, ex di Cristina Chiabotto, ha recentemente fatto sapere che a breve diventerà papà dalla sua relazione con la giovane fidanzata, la venticinquenne Veronica Papa: “Dopo aver saputo che sarei diventato padre – ha spiegato Fabio in un’intervista a”Chi” - ho pianto per tre giorni, avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora che Veronica è entrata nel settimo mese di gravidanza posso dirlo! Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato”.

Dal social Fabio Fulco ha pubblicato la sua prima condivisione da futuro papà con un tenero scatto che lo vede sdraiato sul pancione della fidanzata Veronica Papa, seguito dalla didascalia: “Sono esattamente dove ho sempre sognato di essere! #tiamiamoallafollia #cihaigiàrubatoilcuore #pazzidigioia #favola #noitre #vita #amoreinfinito #sonoluomopiufelicedelmondo”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA