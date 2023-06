Hugh Hefner, l'ex coniglietta di Playboy rivela: «Aveva un vizio alimentare che mi terrorizzava»

di Redazione web

L'ex fidanzata e "coniglietta" di Hugh Hefner, Holly Madison, ha confessato sul capo di Playboy dei dettagli particolari sulla sua alimentazione. La Playboy Mansion, a Los Angeles, era la sede della rivista Playboy fondata dall'editore statunitense. La location è divenuta famosa negli anni '70 per le piccanti feste di Hefner, in compagnia delle sue conigliette, ma un segreto ancor più «terrorizzante», avveniva nella sua abitazione.

Con un pulsante vicino a letto, l'editore si assicurava il pasto e le cure mediche dopo l'abbuffata. Ecco qual era il vizio alimentare di Hugh Hefner.

Hugh Hefner ha gestito la sua Playboy Mansion come un regno, l'ha protetta come un gioiello, ma un po' meno si potrebbe dire della sua salute. L'editore, infatti, adorava un particolare alimento, tipico nella colazione statunitense, il quale non si può definire uno dei piatti più leggeri e salutari in cucina.

Stiamo parlando del bacon.

La colazione «mostruosa», però, non solo non era salutare, ma sembrava arrecare danni significativi alla salute dell'editore: «Hef era allergico al bacon ma gli piaceva ancora mangiarlo. Lo amava a colazione e a cena: pane tostato, uova, patate e bacon con un bicchiere di latte e un bicchiere di succo d'arancia. Mangiava il bacon, ma ne era allergico, quindi, quando la sua gola iniziava a chiudersi lui si alzava e correva a prendere un'intera bottiglia di Benadryl liquido [farmaci per l'allergia, ndr]».

Hefner, che all'epoca aveva ottant'anni, aveva persino installato un pulsante antipanico nel caso avesse avuto bisogno di cure mediche di emergenza: «Aveva questo strano pulsante di emergenza illuminato sul suo lato del letto che usava per chiamare qualcuno che, dopo avergli portato il piatto con il bacon, lo potesse aiutare con dei farmaci per l'allergia», ha detto Holly Madison.

Lo stile di vita di Hugh Hefner

Lo stile di vita Hugh Hefner è noto fosse decisamente sopra le righe e, se Holly Madison ne ha criticato l'alimentazione, ci sono state in passato altre conigliette che lo hanno accusato di cose ben più gravi.

Le gemelle Karissa e Kristina Shannon sono divenute note per aver condiviso sessualmente l'editore di Playboy. L'uomo, secondo le due donne, oggi 33enni, regalava loro farmaci e droghe per renderle più "disponibili" a letto oppure, nonostante fossero due 19enni ai tempi di Playboy, regalava loro dell'alcol: poco più che 19enni, le due hanno raccontato di aver ricevuto anche in regalo dei pigiamini di seta di un marchio italiano che hanno dovuto indossare per compiacerlo.



