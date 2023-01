Pamela Anderson confessa: «Jack Nicholson e quel rapporto a tre. Mi ha detto “grazie cara"»

di Redazione web

Pamela Anderson avrebbe aiutato Jack Nicholson a raggiungere, per così dire, il traguardo in un presunto rapporto sessuale a tre, consumato nella Playboy Mansion. L'ex attrice della serie Baywatch, oggi 55enne, ha riempito il suo libro di prossima uscita, Love, Pamela anche di aneddoti piccanti, vissuti da Anderson in prima persona. Nel libro l'attrice racconta di aver visto il protagonista di Shining nella famosa tenuta del magnate di Playboy, Hugh Hefner insieme a due giovani donne.

Jack Nicholson e le playmayte

«Il signor Nicholson aveva due bellissime donne con lui. Ridacchiavano tutti e si baciavano contro il muro, scivolando l'uno sull'altro. Mi sono avvicinata ad uno specchio, chinandomi sul lavandino per aggiustare il lucidalabbra. Cercando di non guardare, ma non ho potuto trattenermi e ho catturato il suo sguardo nel riflesso» scriva Pamela Anderson, a proposito dell'attore, oggi 85enne, ritiratosi dal cinema per problemi di salute.

Sorriso sornione

Le parole dell'attrice sottolineano di aver aiutato il celebre attore a raggiungere l'orgasmo, perché mi «ha sorriso dicendomi grazie cara». Di recente il video intimo di Anderson insieme all'allora marito Tommy Lee è stato l'oggetto di una serie tv. Pamela è stata la modella più importante di Playboy, essendo la donna che è apparsa sulla sua copertina più volte di qualsiasi altra nella storia del magazine americano.

