Eros Ramazzotti coccole e carezze in Grecia: c'è una nuova fiamma?

Nuovo amore per Eros Ramazzotti. L'estate si fa sempre più calda e il cantante si concede un po' di riposo in Grecia. Dopo la fine della sua relazione con Marica Pellegrinelli, il cantante non ha ufficializzato alcuna relazione eppure il settimanale Chi ha sorpreso l'artista a Mykonos insieme a quella che ha tutta l'aria di essere la sua nuova fiamma.

Eros Ramazzotti sorpreso in Grecia con una nuova fiamma

In vista del suo viaggio a Siviglia che darà inizio al suo nuovo tour mondiale, Eros Ramazzotti si gode un po' di relax con una ragazza mora di cui però non è nota l'identità. Nelle foto pubblicate sul settimanale i due appaiono particolarmente complici. In uno scatto lui le spalma la crema sulla schiena, in un altro la coppia si abbraccia teneramente sul lettino.

Tra baci e carezze, il cantante sembra avere ritrovato il sorriso. Ma per il momento non è dato sapere di chi sia il merito. Intanto è pace fatta con l'ex moglie Michelle Hunziker, comparsa a sorpresa insieme alla figlia Aurora nell'ultimo video del singolo Ama, dopo che la showgirl aveva invitato il cantante nella propria trasmissione «Michelle Impossible» e tra i due c'era stato anche un affettuoso bacio a stampo.

