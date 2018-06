Eros Ramazzotti, un mazzo di rose rosse da record per l'amata Marica: «Nove anni sono pochi»

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bouquet di rose rosse e una dedica d'amore che fa sognare. Per l'anniversario Eros Ramazzotti ha scelto un post su Instagram per scrivere la sua dedica alla moglie Marica Pellegrinelli "Nove anni sono pochi ma in questo mondo a mille, spericolato, ammalato, per me, sono tanti"."Stare ancora insieme come fosse la prima volta - scrive Ramazzotti - ha un sapore che dovrebbero vivere tutti nel mondo, è INCREDIBILE??. Avere accanto te è la cosa più istruttiva ed emozionante che io abbia mai vissuto, tutto passa in secondo piano, anche e soprattutto le brutture di quello che ci gira intorno. Comunque SEMPRE POSITIVI e molto molto vicino ai nostri CUCCIOLI. True love Marica mia”. A ognuno il proprio mestiere ed Eros con le sue parole ha conquistato il cuore non solo della moglie anche quello delle sue fan.Anche Marica ha risposto via social "sfruttando" il suo lavoro. La modella ha infatto postato tre foto che li ritraggono insieme accompagnate solo salla scritta “9”. La coppia ha due bambini Raffaella Maria e Gabrio Tullio.