Emma Marrone, la linea di felpe e t-shirt con la scritta ‘Sante o Pu*tane’: ecco quanto costano

Non solo cantante. Emma Marrone continua a cimentarsi nel mondo della moda con una linea speciale legata alla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. La Brown ha lanciato sul mercato delle t-shirt e felpe con la scritta ‘Sante o Pu*tane’, strofa presente nella sua "Ogni volta è così", portata all'Ariston quest'anno.

E' lei stessa a pubblicizzare il prodotto sui suoi canali social. Sul sito realbrown.it è possibile acquistare le ultime creazioni fashion di Emma Marrone. Al momento è disponibile solo una felpa rosa e una t-shirt bianca in puro cotone.

Il prezzo è alla portata di tutti: la felpa costa 42 euro mentre la maglietta 32 euro. Disponibili due taglie: s/m e l/xl. Entrambe hanno una vestibilità large per un look urbano e allo stesso tempo pieno di stile, unico ed originale. Non è la prima volta che Emma Marrone si cimenta nel settore fashion: qualche anno fa ha lanciato una capsule collection di cappellini, magliette e accessori, che rimandavano al suo percorso da cantante. Un percorso che va avanti, con grande soddisfazione, da oltre dieci anni grazie al talent Amici di Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 23:26

