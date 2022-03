Drusilla Gucci, l'ex naufraga difende il fidanzato Chiofalo dall'ex Fiordelisi: «Ha problemi col passato»

Fuochi e fiamme a Pomeriggio5. Drusilla Gucci ha difeso il fidanzato Francesco Chiofalo contro parole al veleno dell'ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Il personal trainer romano, scelto da Barbara d’Urso come pupo della nuova edizione de La pupa e il secchione, è stato attaccato dalla sua ex fiamma, la modella e influencer via social definendolo «insicuro» e legato soltanto al fisico.

E ancora, Antonella ha addirittura ricordato quando ha accompagnato Francesco in Turchia per un trapianto di barba. In altre storie, poi, la Fiordelisi ha ricordato le pesanti critiche che Chiofalo ha rivolto a suo padre Stefano, riportando che l’uomo farebbe di tutto pur di portare la figlia al successo e alla popolarità. Parole che non sono piaciute più di tanto a Drusilla, che ha voluto replicare a Pomeriggio 5.

«Non ho niente contro di lei perché non la conosco. Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti».

Drusilla Gucci ha poi tirato una stoccata in merito al presunto tradimento di Francesco Chiofalo a Antonella Fiordelisi: «Con me non è mai successo. Evidentemente non se lo sapevano tenere…».

Nessuna risposta, per ora, da parte Antonella Fiordelisi: farà qualcosa?

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 20:47

