Francesca Michielin, l'annuncio a sorpresa su Instagram: «Questo cuore è anche vostro...»

«Da oggi questo cuore è anche vostro»: con un post su Instagram, Francesca Michielin annuncia l'uscita del suo libro “Il Cuore È Un Organo”. «Il mio primo romanzo, è disponibile in tutte le librerie. Il viaggio di Verde è iniziato» scrive la cantante in un post su Instagram.

Edito da Mondadori, il libro di Michielin è disponibile in tutte le librerie e store digitali. Dopo il successo di "Chiamami per nome", singolo in collaborazione con Fedez e portato al Festival di Sanremo 2021, la Michielin ha collezionato altri successi. Infatti, la cantante ha calcato il palco della kermesse canora più famosa d'Italia anche quest'anno, esibendosi nella serata duetti con Emma Marrone. E, ora, oltre alla musica Michielin si dedica alla scrittura "a cuore aperto".

