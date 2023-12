Emma Marone: «Elodie troppo nuda sul palco? Il problema è chi ha paura delle donne che si mostrano come mamma le ha fatte»

di Marta Goggi

Dopo il concerto di Elodie ci sono state diverse polemiche sull'abbigliamento indossato dalla pop star, in particolare c'è chi ha ritenuto che fosse troppo scoperta. Emma Marrone in un'intervista ha preso le difese della collega, portando avanti i suoi valori sulla libertà di espressione.

Emma Marrone, in un'intervista a Grazia ha espresso il bisogno di sentirsi libera, senza la presenza di critiche, in merito ha detto: «Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte.

In merito alle polemiche ricevute da lei ed Elodie ha aggiunto: «Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 17:44

